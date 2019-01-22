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Володин рассказал, какие нормы Конституции не реализуются 

Газета.Ru + ещё 5
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Газете.Ru" рассказал, какие нормы Конституции не всегда реализуются в законодательстве.
Он пояснил, что Статья 7 Конституции гласит, что такие конституционные положения, как "обеспечение достойной жизни" и "свободное развитие человека" за 25 лет существования и работы основного закона недостаточно раскрыты.
"Если мы более полно раскроем соответствующие конституционные нормы, это, несомненно, скажется на законодательном процессе, критериях оценки качества законотворчества парламента. Более высокие требования возникнут и к работе исполнительной власти", — отметил он.
Володин также рассказал о важности формирования законодательства в "принципиально новых областях технологического и экономического развития — таких, как цифровая экономика, регулирование больших данных, робототехника, развитие биотехнологий".
Спикер отметил, что здесь возникает множество вопросов соблюдения прав человека и соответствующих норм Конституции.
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Политика , Видео , Вячеслав Володин , Госдума , Газета.Ru
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