Володин рассказал, какие нормы Конституции не реализуются

Он пояснил, что Статья 7 Конституции гласит, что такие конституционные положения, как "обеспечение достойной жизни" и "свободное развитие человека" за 25 лет существования и работы основного закона недостаточно раскрыты.

"Если мы более полно раскроем соответствующие конституционные нормы, это, несомненно, скажется на законодательном процессе, критериях оценки качества законотворчества парламента. Более высокие требования возникнут и к работе исполнительной власти", — отметил он.

Володин также рассказал о важности формирования законодательства в "принципиально новых областях технологического и экономического развития — таких, как цифровая экономика, регулирование больших данных, робототехника, развитие биотехнологий".

Спикер отметил, что здесь возникает множество вопросов соблюдения прав человека и соответствующих норм Конституции.