В Совфеде не исключают пересмотр продолжительности новогодних каникул

Работодателям могут дать право самим решать, сколько дней работники будут отдыхать во время новогодних каникул. С таким предложением выступили в Совфеде . Новогодние праздники вредят экономике России — страна хорошо отдыхает, но ничего не создает, ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, сказал « Российской газете » глава Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Валерий Рязанский

Так, отдельные коллективы могли бы сами определять режим работы в праздничные дни в рамках коллективных договоров. Вместе с тем Рязанский заметил, что сам является сторонником единого решения государства по этому вопросу — только так можно организовать бесперебойную работу предприятий.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — сказал Рязанский.

«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», — добавил он.

Рязанский напомнил, что новогодние каникулы совпадают со школьными. И, если родители не пролежат все 10 праздничных дней на диване, а грамотно организуют досуг, это пойдет на пользу и детям, и взрослым, сказал он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в нашей стране наносят вред экономике. Страна хорошо отмечает, но «мало чего создает», отметил он.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает», — сказал Медведев.

Российская экономика за продолжительные новогодние каникулы 2019 года потеряла около 1,32 трлн рублей из-за простоя производства, посчитали специалисты РЭУ им. Плеханова. Хотя, например, ритейл и гостиничный бизнес от поры праздников только выиграл. Средний чек в магазинах вырос на 1,5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек за проживание по сравнению с прошлым годом вырос на 13%.

В эти новогодние праздники страна отдыхала с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года — всего 10 дней. Однако перед тем, как отдохнуть россиянам пришлось поработать шесть дней вместо пяти. В субботу, 29 декабря, страна трудилась, зато в понедельник 31 декабря уже отдыхала и готовилась к Новому году.

Так долго на новогодние праздники отдыхали не всегда. С 1992 года в России нерабочими днями были только 1 и 2 января. С 2005 года — с 1 по 5 января. После утверждения выходным днем Рождества Христова, праздники «затянулись» и в отдельные годы доходили до 11 дней.

В разных странах по-разному относятся к отдыху во время Рождества и Нового года. В США, например, отдыхают только 25 и 26 декабря и не всегда — 1 января. В Германии, как и во многих других странах Европы, отдыхают в связи с католическим Рождеством 24, 25 и 26 декабря. 31 января — сокращенный рабочий день, 1 января — выходной, а на следующий день уже работа.

В России часто спорят о том, мало или много отдыхают россияне в период январских праздников. Так, в Госдуме считают, что на работу надо выходить поскорее, тогда как населению каникул напротив не хватает.

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ( ЛДПР ) предложил сделать длинные новогодние выходные «свободными». Россияне могли бы выходить на работу сразу после Нового года — с 1 января, а праздничными днями воспользоваться в другое время. А советник Института современного развития Никита Масленников подчеркивал, как от праздников страдает российская экономика. По его мнению, праздничных дней должно быть хотя бы вдвое меньше.

Вместе с тем, каждому десятому россиянину не хватает длинных новогодних каникул, сообщал сервис по поиску работы SuperJob по результатам опроса. Январские праздники в этом году россияне провели не очень продуктивно. Более 40% россиян провели новогодние каникулы на диване, выявил опрос сервиса путешествий Туту.ру.

По результатам исследования, первым местом для отдыха у опрошенных стал диван (34%), на втором месте — дачи и деревни (17%). Интересно, что 13% россиян все-таки провели свои законные выходные на работе — это третье место.

Длинный отдых ожидается и в мае — выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января), а также праздничную субботу 23 февраля, добавят к майским праздникам. Страна отдохнет с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День Весны и Труда, а затем и День Победы.

Длинные выходные будут также с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем. Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября).