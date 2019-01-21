Власти Таганрога объяснили выплату многодетной матери пособия в 47,5 рубля

Ранее многодетная мать Татьяна Хижняк рассказала РИА Новости, что в прошлом году после развода она с тремя детьми оказалась на улице. Ей пришлось взять кредит в 1 миллион рублей на покупку квартиры в общежитии. Женщина неоднократно обращалась за помощью в органы соцзащиты города, в начале нынешнего года ей пришел документ о назначении пособия в 47,5 рубля и выплате 1 тысячи рублей из городского бюджета. Ситуация получила общественный резонанс.

Мэрия Таганрога пояснила, что при назначении выплаты в 47,5 рубля исходила из дохода семьи.

"При обращении 22 декабря 2018 года доход семьи составил 38494,38 рубля, среднедушевой доход семьи — 9623,5 рубля. Прожиточный минимум составлял на момент обращения 9671 рубль, разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи составила 47,5 рубля", — сообщили власти Таганрога в ответ на запрос РИА Новости.

В администрации пояснили, что доходы семьи складываются из заработной платы матери, алиментов на несовершеннолетних детей от двух бывших мужей, социальных выплат и пособий.