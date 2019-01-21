Политическая двухходовка: осложнение переговоров Абэ с Россией по Курилам объяснил эксперт

"В последние несколько недель японская сторона в заявлениях была настолько неосторожна, что создавалось ощущение, будто эти самые "северные территории" они уже получили в безраздельное владение. Премьер Синдзо Абэ говорил, что в 2019 году поставит точку в вопросе мирного договора с Россией, для японцев это звучит как передача островов Москвой. Были и другие высказывания — к примеру, что японцы учтут интересы россиян при передаче этих территорий. Или что Токио предложит Москве отказаться от компенсаций за эти острова.

Такое поведение японцев имеет свою подоплеку — к примеру, в стиле работы их политиков. Когда они хотят добиться какой-то цели, что неоднократно озвучивают и повторяют свои тезисы, стремясь убедить оппонента: их позиция единственно верная. Потому прозвучали реплики не только в духе неизбежности передачи Южно-Курильских островов, но и как они видят процесс этой передачи. Это обычная практика, Японии, но раньше Токио старался на публике ее избегать", — отмечает аналитик.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита японского премьера Синзо Абэ в Москву заявил: слова этого политика по Курильским островам осложнят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по мирному договору. Ранее этот политик выразил надежду, что в ходе его консультаций с российским лидером будет найдено решение проблемы мирного договора, которое будет устраивать и Токио, и Москву.

"Я намерен продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы", — сказал Абэ.

"Есть еще одна причина, почему Абэ столь самоуверенно отзывался о блестящих перспективах в передаче Курил Японии. Это исключительно внутренние причины, связанные с политической ситуацией — японскому премьеру нужно продемонстрировать населению и оппозиции успешность своей работы, успешно продвигающиеся переговоры. И подвести публику к мысли, что подвижки к решению территориального вопроса на условиях Токио.

Москве, вполне естественно, такое поведение не понравилось. Недавняя встреча на уровне министров иностранных дел показала, что Москва заняла крайне жесткую позицию и не намерена идти на поводу японской риторики. Ушаков сейчас лишь это косвенно подтверждает. То есть РФ выдвигает ряд принципиальных условий: Япония должна признать итоги Второй Мировой войны, а значит, и законную принадлежность Южных Курил России. Это сметает все условия для дальнейших переговоров", — подчеркивает востоковед.

Надежды на Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 21–24 января посетит с визитом Россию и Швейцарию. 22 января в Москве будет проведена встреча на высшем уровне. Договоренность о встрече лидеров России и Японии в январе была достигнута еще в прошлом году и подтверждена на переговорах министров иностранных дел обеих стран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках переговоров с главой МИД Японии Таро Коно заявил, что Россия настаивает на признании итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией.

Токио заявляет о претензиях на Южные Курилы и называет их Северными территориями, "оккупированными" Россией. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи были переданы СССР в 1945 году, но, так как между Москвой и Токио не был подписан мирный договор, их статус до сих пор не закреплен. Японское правительство регулярно выражает протесты по поводу российской военной деятельности на Южных Курилах.

"На мой взгляд, после жесткого ответа главы МИД РФ Сергея Лаврова на японские спекуляции о возвращении Курил, успех переговоров Абэ с Путиным становится крайне сомнительным. Однако многое все еще зависит от того, в какой атмосфере пройдет этот диалог. Если она будет благожелательная, то в будущем переговоры продолжатся, а перекрестный год России и Японии в марте завершится на позитивной ноте — в конце 2018 финансового года.

Есть еще одна версия, почему Абэ допустил целый ряд громких и необоснованных заявлений о скорой и неизбежной передаче Россией Курил. Японцы к РФ относятся достаточно негативно — симпатизируют нашей стране лишь 17% населения. Существует вероятность, что Абэ специально допустил провокационные реплики, ожидая в ответ жесткую отповедь Москвы. И таким образом японский премьер пытается прикрыть свои внешнеполитические промахи.