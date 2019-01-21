Чубайс резко ответил Захаровой

Призванный к ответу за бедность в России предправления «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил спикеру МИДа Марии Захаровой, что сделал для страны.
Ранее Чубайс назвал Россию бедной страной и отметил, что «значительная» часть ее населения живет «бедно или очень бедно».
«Почему (это так. — Прим. ред.), хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, поподробнее», — отреагировала Захарова в своем фейсбуке.
Сегодня Чубайс ответил ей в своем. По его словам, когда он и его коллеги начали свою работу в 1991 году, рубль был неконвертируемым, Сбербанк — банкротом, частное предпринимательство — преступлением, средняя зарплата равнялась 12 долларам, инфляция превышала 100%, экономика падала на 10-12% в год, а магазины пустовали.
«Начав с этой точки, мы (и я сам в том числе), конечно же, совершили много ошибок», — признал Чубайс.
Однако, по его словам, когда свою чиновничью карьеру начала Захарова, бывшая в начале 1990-х «совсем маленькой девочкой», экономика росла, дефицит исчез полностью, инфляция резко снизилась, рубль стал конвертируемым, частная собственность была возрождена, а система государственной власти — построена заново.
«Мне довелось работать в четырех или пяти составах правительства, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников», — поностальгировал Чубайс, назвав аргументы «уважаемой Марии Владимировны» «дворовыми», а риторику — «популистской».