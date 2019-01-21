Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутатам Госдумы и сенаторам отправили по почте мусор 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Красноярские активисты собрали посылки с мусором и отправили их депутатам Госдумы и сенаторам. Они записали видеоролик и выложили его на YouTube, пытаясь привлечь внимание властей и общественности к проблеме загрязнения города.
«Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мэр города от нас убегает — ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск. Зачем все эти люди работают, чем они занимаются?!» — обратилась к парламентариям инициатор акции Евгения Елизарьева.
Адресатами называются депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.
Как отмечает местный портал NGS24.ru, с 1 января в Красноярске началась мусорная реформа. За вывоз мусора горожане платят не 2-3 рубля с квадратного метра квартиры, а по числу прописанных: 79 рублей за человека для жителей левого берега, 89 — для правого. Ответственность лежит на специально отобранных операторах.
Издание добавляет, что с начала года город тонет в грудах мусора. На 13-й день реформы помойки не разгребают даже рядом с мэрией. Жители потребовали у градоначальника Сергея Еремина отменить нововведения, но тот стал с ними общаться.
Последние новости
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил Кремль предупредил Абэ Против израильских ракет применили «Панцири» и «Буки»
Комментарии
Политика , Раиса Кармазина , Сергей Еремин , Андрей Клишас , Виктор Зубарев , Госдума , Новосибирский городской сайт , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Чеченский опыт «вдохновил» депутатов
«Сначала отдайте Курилы»: Токио все усложняет623
На Москве-реке произошло ЧП16
«Панцирь» и «Бук» отразили удар ВВС Израиля775
Оценены шансы США отразить ядерный удар России299
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
00:07
Молодожены не прервали свадьбу, несмотря на пожар
Общество Происшествия
00:20
На Москве-реке произошло ЧП
Происшествия
01:14
Ольга Бузова рискнула здоровьем в день рождения
Шоу-бизнес
00:38
Ярмольник захотел покинуть Москву
Общество
01:26
Майор устроил матерную перепалку с общественниками
Общество Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение