СМИ узнали о намерении Абэ посетить Россию весной этого года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попытается вновь посетить Россию весной этого года для решения проблем мирного договора между двумя странами и территориального вопроса, сообщила в понедельник газета "Майнити".

Возможность дополнительного визита будет обсуждаться во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным , которую намечено провести во вторник к Москве , отмечает издание. Японский премьер прибудет в Москву перед участием во всемирном экономическом форуме в Давосе Швейцария ).

Как сообщило ранее агентство Киодо, Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи. Со ссылкой на правительственные источники агентство передало, что это фактически означает отход от притязаний Японии на четыре острова, включая также Кунашир и Итуруп.

Вместе с тем в 2018 году Россия и Япония уже условились решать проблему мирного договора и оспариваемых Токио островов на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, СССР соглашался передать Японии острова Малой Курильской гряды при условии, что это произойдет только после подписания мирного договора.

После изучения общественного мнения, сообщает агентство, Абэ должен принять окончательное решение о том, пойдет ли он на сделку с Россией в обмен на Хабомаи и Шикотан. Однако японцы не уверены в том, что с передачей этих двух островов они получат над ними суверенитет, поскольку в Совместной декларации 1956 года это не уточняется.