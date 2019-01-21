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Глава Хакасии прокомментировал скандал с премиями чиновников 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Глава Хакасии Валентин Коновалов после скандала с премиями чиновникам заявил, что власти региона не собираются отказываться от премиальных выплат, но ищут прозрачный механизм их начисления, сообщает республиканское правительство.
Ранее портал "Агентство информационных сообщений" из Абакана сообщал, что избранный в ноябре глава Хакасии выдал премии в 200-400 тысяч рублей подчиненным, проработавшим по полтора-два месяца: 14 чиновников "за добросовестное… выполнение служебных обязанностей" якобы получили премии в 200% "месячного денежного содержания". Утверждалось, что замглавы региона Юлия Исмагилова, проработав месяц полпредом Хакасии в Москве, получила премию в 500% "своего месячного денежного содержания". Эта информация вызвала общественный резонанс.
Власти Хакасии заявили РИА Новости, что данные о размере выплат не соответствуют действительности, а суммы были ниже по сравнению с предыдущими годами. Исмагилова заявила, что не получала полумиллионной премии и пообещала ежемесячно публиковать свою зарплатную ведомость.
"Сейчас ищем механизм, который поможет сделать начисление премиальных выплат руководителям региона прозрачным. Возможно, к участию в этом процессе будем привлекать представителей общественности и депутатов, но полностью отказываться от премий нецелесообразно, поскольку это весомый стимул для эффективной работы любого работника и чиновника, и руководителя в том числе", — цитируют республиканские власти слова Коновалова.
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Политика , РИА Новости , Абакан , Республика Хакасия
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