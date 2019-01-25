Путин приедет в Петербург в годовщину освобождения Ленинграда от блокады

Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге и действительно он примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях… Программа еще прорабатывается. Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина", — сказал Песков.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.