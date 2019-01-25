Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин приедет в Петербург в годовщину освобождения Ленинграда от блокады 

РИА Новости + ещё 91 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербург и примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге и действительно он примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях… Программа еще прорабатывается. Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина", — сказал Песков.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии2
Политика , Войска , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество Политика
00:05
В Москве загорелась башня «Федерация»
Происшествия Пожары
04:11
Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики
В мире Украина
00:42
«Чубайса — в „Дом-2“: в Госдуме защитили Захарову
Политика
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение