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Депутата Госдумы заметили на концерте «Гопоты» 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Рен ТВ
Депутат Госдумы Виталий Милонов пришел на концерт группы «Гопота». Об этом сообщает Рен ТВ.
Шоу прошло в одном из баров Санкт-Петербурга. На двухсекундном видео видно, как похожий на политика мужчина стоит на сцене с листками бумаги. В это время музыканты исполняют песню «Милонов» 2012 года, в которой повествуется о борьбе депутата с представителями ЛГБТ-сообщества.
7 января Милонов записал рэп-композицию в поддержку исполнителей, чьи концерты отменяются. В ходе песни он поет, что не хочет рэп про геев и про наркоманов, но выступает против запрета концертов российских рэп-исполнителей. Позднее он признался, что он сам бывший рокер.
25 октября 2018 года Милонов сорвал в Санкт-Петербурге открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», преградив вход на мероприятие своим телом.
Милонову принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал ЛГБТ-движение. Так, в феврале 2018 года он выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. Ранее он предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.
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Политика , Виталий Милонов , Госдума , Санкт-Петербург
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