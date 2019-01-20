Депутата Госдумы заметили на концерте «Гопоты»

Шоу прошло в одном из баров Санкт-Петербурга . На двухсекундном видео видно, как похожий на политика мужчина стоит на сцене с листками бумаги. В это время музыканты исполняют песню «Милонов» 2012 года, в которой повествуется о борьбе депутата с представителями ЛГБТ-сообщества.

7 января Милонов записал рэп-композицию в поддержку исполнителей, чьи концерты отменяются. В ходе песни он поет, что не хочет рэп про геев и про наркоманов, но выступает против запрета концертов российских рэп-исполнителей. Позднее он признался, что он сам бывший рокер.

25 октября 2018 года Милонов сорвал в Санкт-Петербурге открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», преградив вход на мероприятие своим телом.

Милонову принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал ЛГБТ-движение. Так, в феврале 2018 года он выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. Ранее он предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.