Пушков призвал ужесточить наказание для коллекторов

Следует резко ужесточить правоприменение с неизбежными карами для коллекторов, нарушающих порядок взыскания долгов, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Продолжается беспредел со стороны коллекторов. Одних увещеваний и даже принятого закона явно недостаточно: следует резко ужесточить правоприменение с неизбежными карами для нарушителей. Иначе граждане страны так и останутся объектами коллекторского террора», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что сведения о деятельности коллекторских компаний станут более открытыми, а процедуру банкротства физических и юридических лиц уточнят.

Кредиторов также обяжут уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц к возврату просроченной задолженности путём размещения соответствующих сведений в Едином федеральном реестре.

Президент России Владимир Путин также подписал закон о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами.

Закон предусматривает возможность проведения административного расследования до направления дела в суд. Это произойдёт в случае выявления нарушения прав и законных интересов физлиц при возврате долгов. В частности, это будет касаться количества поступающих от них звонков.