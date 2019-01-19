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Пушков призвал ужесточить наказание для коллекторов 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
Следует резко ужесточить правоприменение с неизбежными карами для коллекторов, нарушающих порядок взыскания долгов, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Продолжается беспредел со стороны коллекторов. Одних увещеваний и даже принятого закона явно недостаточно: следует резко ужесточить правоприменение с неизбежными карами для нарушителей. Иначе граждане страны так и останутся объектами коллекторского террора», — написал сенатор.
Ранее сообщалось, что сведения о деятельности коллекторских компаний станут более открытыми, а процедуру банкротства физических и юридических лиц уточнят.
Кредиторов также обяжут уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц к возврату просроченной задолженности путём размещения соответствующих сведений в Едином федеральном реестре.
Президент России Владимир Путин также подписал закон о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами.
Закон предусматривает возможность проведения административного расследования до направления дела в суд. Это произойдёт в случае выявления нарушения прав и законных интересов физлиц при возврате долгов. В частности, это будет касаться количества поступающих от них звонков.
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Политика , Алексей Пушков , Владимир Путин
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