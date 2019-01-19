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Захарова ответила Чубайсу по поводу «бедной России» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы Роснано Анатолия Чубайса о том, что Россия является «бедной страной».
В своем Facebook Захарова со ссылкой на «Эхо Москвы» опубликовала заявление Чубайса: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно».
Чубайс ответил на критику Соловьева
«Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели, за Вашими? 1. Россия — богатейшая страна. 2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно» хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, Чубайс ранее упрекнул Россию в «энергорасточительности» и призвал ввести социальную «норму электропотребления» — 300 кВт на семью. При этом, по его словам, система оплаты должна быть такой, чтобы богатые и с высоким объемом потребления граждане платили больше.
Высказывание Чубайса вызвало острые споры. Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал главу Роснано, а в Госдуме с Чубайсом согласились.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инициативу Чубайса.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Владимир Соловьев , Роснано , МИД , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , Эхо Москвы
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