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Кадыров назвал Хирурга настоящим патриотом Отечества 

News.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рамзан Кадыров поздравил с жнём рождения руководителя Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, более известного как Хирург. Глава Чечни назвал лидера байкеров истинным патриотом Родины.
Он пожелал имениннику «крепкого здоровья и долгих лет жизни».
«Это настоящий патриот Отечества, человек с активной гражданской позицией, высоким чувством долга и ответственности», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.
Александр Сергеевич Залдостанов родился 19 января 1963 года. Своё прозвище, как считается, он получил потому, что родился в семье медиков и сам учился на врача. Однако в этой сфере он никогда не работал.
Хирург нередко становится объектом упрёков и скандалов — от демонстративной езды без мотошлема в нарушение требований ПДД до показной, как многие считают, дружбы с президентом Владимиром Путиным. Одной из таких неприятных историй, как сообщал News.ru, стали упрёки бывшей возлюбленной Залдостанова в том, что он не помогает ей в воспитании их общих детей и уклоняется от уплаты алиментов.
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Комментарии1
Политика , Рамзан Кадыров , Александр Залдостанов , Владимир Путин , Ночные волки , Чеченская Республика
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