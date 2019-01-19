Кадыров назвал Хирурга настоящим патриотом Отечества

Он пожелал имениннику «крепкого здоровья и долгих лет жизни».

«Это настоящий патриот Отечества, человек с активной гражданской позицией, высоким чувством долга и ответственности», — написал Кадыров в своём канале в Telegram.

Александр Сергеевич Залдостанов родился 19 января 1963 года. Своё прозвище, как считается, он получил потому, что родился в семье медиков и сам учился на врача. Однако в этой сфере он никогда не работал.