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В Госдуме оценили предложение ФРГ по Керченскому проливу 

RT на русском 1 час назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал RT сообщение о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов для мониторинга ситуации.
«Я думаю, что спокойно могут быть европейские представители, которые бы понаблюдали за тем, как идёт процедура согласования прохода судов через Керченский пролив. Ничего не скрывается. С точки зрения законодательства, норм и правового смысла — всё объективно», — сказал Козенко.
При этом он добавил, что эксперты могут дать искажённые оценки, как, например, когда присутствующие на выборах иностранные наблюдатели видят одну ситуацию, а говорят совершенно другое.
«Было всё в порядке, нарушений нет, а они приезжают и заявляют вещи, которые идут вразрез с тем, что происходило на самом деле. Должна быть чёткая фиксация того, что происходит, чтобы не было подмены фактов. Думаю, что открытость — лучший способ показать всему миру, что на самом деле происходит», — заключил Козенко.
18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом прокомментировал предложения ФРГ по судоходству в Керченском проливе.
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Комментарии
Политика , Андрей Козенко , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Госдума , Германия , Республика Крым
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