В Госдуме оценили предложение ФРГ по Керченскому проливу

«Я думаю, что спокойно могут быть европейские представители, которые бы понаблюдали за тем, как идёт процедура согласования прохода судов через Керченский пролив. Ничего не скрывается. С точки зрения законодательства, норм и правового смысла — всё объективно», — сказал Козенко.

При этом он добавил, что эксперты могут дать искажённые оценки, как, например, когда присутствующие на выборах иностранные наблюдатели видят одну ситуацию, а говорят совершенно другое.

«Было всё в порядке, нарушений нет, а они приезжают и заявляют вещи, которые идут вразрез с тем, что происходило на самом деле. Должна быть чёткая фиксация того, что происходит, чтобы не было подмены фактов. Думаю, что открытость — лучший способ показать всему миру, что на самом деле происходит», — заключил Козенко.