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США нанесли "сокрушительный удар" по России
США нанесли "сокрушительный удар" по России

Путин окунулся в проруби на Крещение 

RT на русском 53 минуты назад
В ходе мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня, президент России Владимир Путин окунулся в проруби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Кремля.
«Да, Путин окунулся в проруби», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в мероприятиях, приуроченных к празднованию Крещения, в ночь на 19 января 2019 года приняли участие около 2,4 млн россиян.
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Также ИА «Хабаровский край» передавало, что в регионе подготовили примерно 50 площадок для купаний и мест забора освящённой воды.
RT на русском: последние новости
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