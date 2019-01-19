Путин окунулся в проруби на Крещение

В ходе мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня, президент России Владимир Путин окунулся в проруби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Кремля.

«Да, Путин окунулся в проруби», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в мероприятиях, приуроченных к празднованию Крещения, в ночь на 19 января 2019 года приняли участие около 2,4 млн россиян.

Также ИА «Хабаровский край» передавало, что в регионе подготовили примерно 50 площадок для купаний и мест забора освящённой воды.