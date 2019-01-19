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В МИД России заявили о несоответствии действий ПАСЕ уставу Совета Европы 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в документах Совета Европы не указано, что из голосования могут исключить какие-либо страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в настоящее время 25 судей из 43 в составе Европейского суда по правам человека выбраны без участия российской стороны. Грушко подчеркнул, что российская сторона подготовила соответствующие юридические заключения.
"Вывод этого заключения совершенно четкий — он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ (парламентской ассамблеи организации. — Газета.Ru) правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы", — сказал Грушко.
Он добавил, что речь идет не возвращении российской делегации к нормальной работе в ПАСЕ, а о преодолении противоречий в подходе двух структур.
Ранее сообщалось, что Совет Европы понимает опасность "замораживания" ситуации с Россией в ПАСЕ.
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Политика , Александр Грушко , ЕСПЧ , МИД , Совет Европы , Газета.Ru
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