В МИД России заявили о несоответствии действий ПАСЕ уставу Совета Европы

По его словам, в настоящее время 25 судей из 43 в составе Европейского суда по правам человека выбраны без участия российской стороны. Грушко подчеркнул, что российская сторона подготовила соответствующие юридические заключения.

"Вывод этого заключения совершенно четкий — он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ (парламентской ассамблеи организации. — Газета.Ru) правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы", — сказал Грушко.

Он добавил, что речь идет не возвращении российской делегации к нормальной работе в ПАСЕ, а о преодолении противоречий в подходе двух структур.

Ранее сообщалось, что Совет Европы понимает опасность "замораживания" ситуации с Россией в ПАСЕ.