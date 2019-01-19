МИД: Совет Европы понимает опасность «замораживания» ситуации с Россией в ПАСЕ

По его словам, такое положение дел возникло из-за неправовых решений организации в мае 2014 года.

"Мы рассчитывали, что в конечном итоге разум возобладает, и те решения, которые были приняты, будут пересмотрены, и права нашей делегации в ПАСЕ будут в полной мере восстановлены", — сказал Грушко.

Он добавил, что в комитете министров Совета Европы осознают рискованность «замораживания» нынешней ситуации с российской стороной. Кроме того, лишение России права голоса в ПАСЕ противоречит уставным документам организации, по которым все государства-участники равны между собой.