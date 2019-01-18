Россия изучит документ с предложениями Германии по Керченскому проливу

Россия получила от главы МИД Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу и намерена изучить их. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.

"Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров, — сказал он. — Не буду вдаваться в детали, мы должны его [документ] изучить".

Глава российского МИД отметил, что Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.