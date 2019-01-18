Россия получила от главы МИД Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу и намерена изучить их. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.
"Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров, — сказал он. — Не буду вдаваться в детали, мы должны его [документ] изучить".
Глава российского МИД отметил, что Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.
"Канцлер Германии Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина разрешить германским и французским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, Путин согласился, — напомнил Лавров. — Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое "упаковывает" поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной. Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался "нормандский формат".