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МИД предостерёг США от попыток перезапустить программу «звёздных войн» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия призывает США отказаться от безответственных попыток перезапустить на новом технологическом уровне рейгановскую программу «звёздных войн». Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с новым «Обзором политики США в сфере ПРО».
Дипломаты выразили «особую тревогу» положениями, которые касаются планов развития космического сегмента ПРО США.
«Наряду с совершенствованием размещаемых на орбите датчиков «Обзор» фактически даёт «зеленый свет» перспективе размещения в космосе ударных средств ПРО, предназначенных для поражения различных видов ракет на разгонной стадии полета», — указывается в сообщении.
Как отметили в МИД, реализация подобных идей неизбежно приведёт к началу гонки вооружений в космосе, что негативно отразится на международной безопасности и стабильности.
«Хотели бы призвать администрацию США образумиться и всё-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу «звёздных войн», — подчеркнули в ведомстве.
17 января Пентагон представил доклад по программе ПРО США.
Как заявляли в Вашингтоне, в документе акцент сделан на размещение спутников в космосе. В Пекине выступили против новой стратегии ПРО США.
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Комментарии
Политика , Армия , МИД , Пентагон , Администрация США , США
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