МИД предостерёг США от попыток перезапустить программу «звёздных войн»

Россия призывает США отказаться от безответственных попыток перезапустить на новом технологическом уровне рейгановскую программу «звёздных войн». Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с новым «Обзором политики США в сфере ПРО».

Дипломаты выразили «особую тревогу» положениями, которые касаются планов развития космического сегмента ПРО США.

«Наряду с совершенствованием размещаемых на орбите датчиков «Обзор» фактически даёт «зеленый свет» перспективе размещения в космосе ударных средств ПРО, предназначенных для поражения различных видов ракет на разгонной стадии полета», — указывается в сообщении.

Как отметили в МИД, реализация подобных идей неизбежно приведёт к началу гонки вооружений в космосе, что негативно отразится на международной безопасности и стабильности.

«Хотели бы призвать администрацию США образумиться и всё-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу «звёздных войн», — подчеркнули в ведомстве.

17 января Пентагон представил доклад по программе ПРО США.

Как заявляли в Вашингтоне, в документе акцент сделан на размещение спутников в космосе. В Пекине выступили против новой стратегии ПРО США.