Президенту Мадагаскара передали послание Путина

В столице Мадагаскара Антананариву 19 января состоялись торжественные мероприятия по случаю вступления в должность избранного в декабре президента Радзуэлины. Российскую делегацию на инаугурации возглавлял Михаил Богданов.

«По завершении церемонии инаугурации М. Л. Богданов был принят Президентом А. Радзуэлиной, которому было передано устное послание Президента Российской Федерации В. В. Путина», — говорится в опубликованном 20 января сообщении МИД.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-малагасийских отношений и наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества.

Первый тур выборов президента Мадагаскара состоялся 7 ноября 2018 года, а второй — 19 декабря. Победу с 55,66 процента голосов одержал бывший глава переходной администрации Андри Радзуэлина.