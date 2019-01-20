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Президенту Мадагаскара передали послание Путина 

Парламентская газета + ещё 3 38 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Замглавы МИД Михаил Богданов передал президент Мадагаскара Андри Радзуэлине устное послание главы российского государства Владимира Путина.
В столице Мадагаскара Антананариву 19 января состоялись торжественные мероприятия по случаю вступления в должность избранного в декабре президента Радзуэлины. Российскую делегацию на инаугурации возглавлял Михаил Богданов.
«По завершении церемонии инаугурации М. Л. Богданов был принят Президентом А. Радзуэлиной, которому было передано устное послание Президента Российской Федерации В. В. Путина», — говорится в опубликованном 20 января сообщении МИД.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-малагасийских отношений и наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества.
Первый тур выборов президента Мадагаскара состоялся 7 ноября 2018 года, а второй — 19 декабря. Победу с 55,66 процента голосов одержал бывший глава переходной администрации Андри Радзуэлина.
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Комментарии1
Политика , Африка , В мире , Михаил Богданов , Владимир Путин , МИД , Мадагаскар
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