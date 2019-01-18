Совфед ответил на слова Лукашенко о россиянах и белорусах

Первый зампред комитета Совета Федерации по международных делам Владимир Джабаров заявил, что российско-белорусские отношения планомерно развиваются в позитивном ключе. В случае возникновения проблем стороны всегда могут придти к компромиссу, уверен политик.

Сенатор уточнил, что страны реализуют много совместных проектов, существует парламентское собрание Союзного государства. Вопросы, которые возникают в рамках взаимодействия Москвы и Минска, преимущественно касаются хозяйственной деятельности, но все это — предмет переговоров.

«Никто не собирается идти на какую-то конфронтацию, я думаю, что никому не удастся нас поссорить, и мы будем и дальше развивать отношения с братской страной, надеюсь, встречая полное понимание», — сказал Джабаров.

Он добавил, что товарооборот между Россией и Белоруссией постоянно растёт, передаёт ФАН.