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Совфед ответил на слова Лукашенко о россиянах и белорусах 

News.ru 1 час назад
Фото: council.gov.ru
Первый зампред комитета Совета Федерации по международных делам Владимир Джабаров заявил, что российско-белорусские отношения планомерно развиваются в позитивном ключе. В случае возникновения проблем стороны всегда могут придти к компромиссу, уверен политик.
Сенатор уточнил, что страны реализуют много совместных проектов, существует парламентское собрание Союзного государства. Вопросы, которые возникают в рамках взаимодействия Москвы и Минска, преимущественно касаются хозяйственной деятельности, но все это — предмет переговоров.
«Никто не собирается идти на какую-то конфронтацию, я думаю, что никому не удастся нас поссорить, и мы будем и дальше развивать отношения с братской страной, надеюсь, встречая полное понимание», — сказал Джабаров.
Он добавил, что товарооборот между Россией и Белоруссией постоянно растёт, передаёт ФАН.
Как ранее писал News.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Александр Лукашенко , Совет Федерации
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