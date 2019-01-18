Медведев посетил новое здание школы в Краснодаре и посмотрел бои роботов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил обустройство нового здания средней школы № 66 в Краснодаре , пообщался и сфотографировался с учениками, посмотрел на бои роботов, которых школьники собирают в рамках внеклассной работы по робототехнике.

В ходе рабочей поездки в Краснодар в пятницу Медведев посетил среднюю общеобразовательную школу № 66 имени Евгения Дороша. Школа построена по типовому проекту, который будет применяться в разных регионах по всей стране.

Премьер осмотрел блок старших классов, зашел на урок географии в 6 "Б", отметив, что и сам учился в "Б". Он и сам "проэкзаменовал" учеников на знание рельефа их родного Краснодарского края , задав несколько вопросов стоящей у доски девочке. После один из ребят спросил у премьера, можно ли с ним сфотографироваться, школьники и Медведев сделали общее фото.

Медведев немного пообщался с преподавателем — она упомянула о находящихся в классах интерактивных досках. Премьер вспомнил о времени, когда эти устройства только начали закупать для школ.

"Они стоили по тем временам большие деньги, я даже просил представителей бизнеса, чтобы они помогали школам, покупали эти интерактивные доски. А сейчас они у нас везде, и без них вообще образование уже невозможно себе представить", — отметил Медведев.

Затем его провели в кабинет внеурочной активности, где ребята занимаются робототехникой. Там были выставлены собранные школьниками роботы, с которыми те одерживали победы на соревнованиях. Руководитель этого кружка "спортивной", как он сам выразился, робототехники пояснил, что их роботы занимаются спортом, и даже перечислил конкретные дисциплины: "робофутбол", "робосумо", "робобокс". Премьеру показали один из таких мини-боев на импровизированном ринге.

Проходя по школе, глава кабмина заглядывал в кабинеты, приветствовал ребят словами: "Привет, садитесь". Медведев похвалил рекреацию — там расположены зоны, где школьники могут потренироваться в знании правил ПДД, потанцевать, отдохнуть.

"Самое главное — дело даже не в метрах, а в том, что она, что называется, нафарширована самым современным оборудованием, самыми современными возможностями, в том числе для детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Это позволяет решать самые важные педагогические задачи, иметь серьезный педагогический коллектив", — подчеркнул Медведев, говоря о просторности помещений школы.

Также главе кабмина показали кабинет физики, спортзал, актовый зал на 588 мест, продемонстрировали информационные стенды о строительстве общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае. А вот школьную столовую глава правительства не успел осмотреть; ему предложили вернуться, но он отказался, отметив, что потом "тяжело будет оттуда выйти".

"Хорошая школа", — заявил Медведев, прощаясь с педагогами.

Новое здание школы №66 было открыто в прошлом году по улице им. героя Яцкова. Всего в школе обучается свыше 7,3 тысячи учеников, из которых 3,4 тысячи ребят с 1 сентября 2018 года учится в новом здании в две смены. В новой школе работают 117 педагогов, включая 27 молодых преподавателей со стажем менее 5 лет.

В школе 62 кабинета, оснащённых компьютерами, мультимедийными проекторами, регулируемой мебелью, учебно-наглядными пособиями, есть кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, к партам подведено электричество и вода, а в классах иностранного языка предусмотрена модель лингафонного кабинета с программным обеспечением.