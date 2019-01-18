Германия предлагает России «упаковать» Украину в план по Керченскому проливу

В ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым его немецкий коллега Хайко Маас передал ему документ с предложениями Берлина по Керченскому проливу. Берлин предлагает Москве «упаковать» Киев в план по Керченскому проливу, но участие Украины только осложнит ситуацию, что ранее наглядно подтвердила «формула Штайнмайера».

Предложения Германии по Керченскому проливу

Россия получила от Германии документ с предложениями по Керченскому проливу и намерена изучить их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своей встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Речь идет о документально проработанной просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину , которую она озвучила в ходе саммита G20 в Аргентине

Меркель предлагает допустить в Керченский пролив специалистов из Германии и Франции для оценки свободы судоходства в акватории. В таком виде президент Путин идею поддержал, но предложение Мааса «упаковывает» поездку в «некий документ, который должен быть согласован с Украиной», отмечает Лавров. Как добавляет российский дипломат, если украинская сторона будет принимать какие-то решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался «Нормандский формат» с «формулой Штайнмайера».

«Во-первых, Лавров фактически открыто признал, что нормандский формат не работает. Пускай подтверждение косвенное, тем не менее, такой вывод можно сделать из его слов. Во-вторых, Германия, начиная с 2014 года, открыто выступает на стороне официального Киева, в том числе по вопросу Крыма и Донбасса. В данном случае реакция на ситуацию по Керченскому проливу не выглядит удивительной.

Несмотря на то, что явно ни Берлин, ни Париж на провокацию Украины не повелись, тем не менее у них присутствует общая позиция, что РФ не права. Другими словами позиция Германии не поменялась, поэтому официальный Киев немецкой дипломатией воспринимается как обиженный «большой и злой империалистической Россией», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Провокация перед выборами

Риск повторения «формата Штайнмайера» здесь заключается в том, что повторится разговор слепого с глухим. Как объясняет наш собеседник, Россия будет обозначать свою позицию по Керченскому проливу, Украина прямо противоположную, а Германия и другие европейские партнеры будут в положении человека, который слышит две противоположных точки зрения и безуспешно пытается привести их к какому-то единому знаменателю.

Напомним, что в конце ноября российские пограничники задержали задержали в Керченском проливе три украинских корабля, среди которых два катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Задержание кораблей объясняется тем, что они вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов в нарушении статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву совершали опасные маневры, при этому никак не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Как обратил внимание Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с Маасом, Киев создает напряженность вокруг Керченского пролива для поддержания украинцев «в тонусе» перед президентскими выборами, запланированными на конец марта текущего года.