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Владимирский губернатор обругал критиков Чекуновой 

News.ru 33 минуты назад
Фото: Владимир Сипягин/vk.com
Глава Владимирской области Владимир Сипягин осудил тех, кто раскритиковал его заместителя Марину Чекунову, посоветовавшую врачам аварийной больницы навести в ней косметический порядок.
Недовольных работой чиновницы губернатор назвал «супостатами».
«Это определенные люди, которые мешают развитию области. Беспартийные», — цитирует Сипягина «Политика сегодня».
Глава региона также добавил, что увольнять Чекунову не станет, поскольку для этого нет повода. По его словам, чиновница успешно работает в порученной сфере и «ночей не спит» ради результата.
Ранее News.ru писал об увольнении замминистра Хакасии Галины Спиридоновой, которая раскритиковала местные власти за выплату заместителям главы республики премий в сотни тысяч рублей. Позднее её увольнение объяснили истечением срока контракта.
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Политика , Общество , Владимирская Область
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