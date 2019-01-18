Владимирский губернатор обругал критиков Чекуновой

Глава Владимирской области Владимир Сипягин осудил тех, кто раскритиковал его заместителя Марину Чекунову, посоветовавшую врачам аварийной больницы навести в ней косметический порядок.

Недовольных работой чиновницы губернатор назвал «супостатами».

«Это определенные люди, которые мешают развитию области. Беспартийные», — цитирует Сипягина «Политика сегодня».

Глава региона также добавил, что увольнять Чекунову не станет, поскольку для этого нет повода. По его словам, чиновница успешно работает в порученной сфере и «ночей не спит» ради результата.

Ранее News.ru писал об увольнении замминистра Хакасии Галины Спиридоновой, которая раскритиковала местные власти за выплату заместителям главы республики премий в сотни тысяч рублей. Позднее её увольнение объяснили истечением срока контракта.