Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не мальчик»: странное заявление Лукашенко о Путине 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам встреч с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что его коллега нацелен на укрепление отношение Москвы и Минска.
"Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок", — сказал Лукашенко, добавив, что республика всегда проводила пророссийский курс.
Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным
"Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди", — отметил президент Белоруссии.
Лукашенко также назвал условия, на которых возможно введение единой валюты с Россией.
"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях", — приводит его слова БЕЛТА.
Ранее германские СМИ выразили обеспокоенность по поводу возможного объединения России и Белоруссии.
ТВ Центр: последние новости
"Мы были вдвоем, и он играл на пианино": как президент Сербии погостил дома у Путина "Ночью нормальные люди спят": депутат предложила отключать россиянам свет "Кровь стынет": Песков рассказал, как ругается Путин
Комментарии20
Политика , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу66
Порошенко заявил о провокациях Москвы115
Названа предварительная версия столкновения Су-3483
«Украина получила пулю в зад»122
Ветерана ВОВ избили до смерти110
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение