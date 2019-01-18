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Лукашенко пожаловался на палки в колеса со стороны России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она вставляет республике палки в колеса, передает БЕЛТА.
Касаясь темы налогового маневра, активные дискуссии вокруг которого между Минском и Москвой идут с конца минувшего года, Лукашенко отметил, что не просит денег у России, а настаивает на равных условиях для белорусских и российских субъектов хозяйствования.
«Ну, нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что республика сама в состоянии заработать, и речь здесь не о деньгах, а о равных условиях.
«Если мы создали общий рынок, мы, небольшая страна, и гигант — Россия. Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет — надо палки в колеса», — сказал Лукашенко.
В 2019 году в России стартовал налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенное снижение к 2024 году экспортной пошлины на нефть, нефтепродукты и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
В результате нефть, поставлявшаяся прежде в Белоруссию по внутрироссийским ценам, будет продаваться по более высоким мировым. Также Минск лишится части экспортной пошлины от перепродажи российской нефти в Европу.
В декабре Лукашенко оценивал потери своей страны от российских реформ в 10 миллиардов долларов и утверждал, что Москва отказывается от обещанной ранее компенсации.
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Политика , В мире , Александр Лукашенко , Минск , Москва
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