Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин согласился показать Керченский пролив европейцам 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив, чтобы они оценили свободу судоходства. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает ТАСС.
По его словам, разрешение на прибытие специалистов из Германии и Франции просила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое "упаковывает" поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной», — сообщил Лавров.
Министр указал, что бумаги еще только получены, и их нужно изучить. Однако если идея состоит в том, чтобы сделать из приезда специалистов политическую процедуру, в которой решать будет Украина, то «мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался нормандский формат», добавил глава российского МИД.
Ранее Маас подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».
Нормандский формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, а также законодательное закрепление особого статуса региона.
Последние новости
Германия объявила Керченский пролив свободным Чеченцам простили 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов Два Су-34 разбились на Дальнем Востоке
Комментарии3
Политика , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Владимир Путин , ФСБ , МИД , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о провокациях Москвы127
Названа предварительная версия столкновения Су-3478
«Украина получила пулю в зад»109
Германия сделала объявление по Керченскому проливу123
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками23
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
01:49
Найден второй летчик разбившегося Су-34
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение