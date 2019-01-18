Лавров назвал причину провокаций в Керченском проливе

"То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента (Украины — ред.), сомнения не вызывает", — сказал он.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.