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Лавров назвал причину провокаций в Керченском проливе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокации Киева в Керченском проливе связаны с приближающимися на Украине президентскими выборами, передает РИА "Новости".
"То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента (Украины — ред.), сомнения не вызывает", — сказал он.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что "на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
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Политика , Сергей Лавров , ФСБ , МИД , РИА Новости
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