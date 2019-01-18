Лавров: Россия изучит предложения ФРГ по Керченскому проливу

Российская сторона получила от главы МИД Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с германским коллегой.

«Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров. Не буду вдаваться в детали, мы должны его изучить», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр при этом подчеркнул, что Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу. Лавров также напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель просила Президента России Владимира Путина разрешить немецким и французским специалистам на месте оценить, как осуществляется проход через Керченский пролив, на что российский лидер дал согласие.

«Прошёл месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое «упаковывает» поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной. Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался нормандский формат», — заявил Сергей Лавров.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Париж готовы и дальше обсуждать с Россией вопрос проверки свободы судоходства в Керченском проливе, передаёт РИА «Новости»

«Германия и Франция, возможно, могли бы как-то задокументировать, что свобода прохода гарантирована, чтобы убедиться, как выглядит общая ситуация там», — сказал он.

При этом Маас признал, что «сейчас свобода прохода (через Керченский пролив. — Прим. ред.) гарантирована, все участники это подтверждают».

По его словам, это может стать «темой для обсуждения на ближайшие недели».

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в районе Керченского пролива. Суда и их экипажи были задержаны российскими пограничниками. В Кремле инцидент назвали провокацией, проведённой в преддверии выборов на Украине.

28 декабря лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Россию освободить украинских моряков, а также обеспечить всем судам беспрепятственный проход через Керченский пролив.