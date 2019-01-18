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Лавров прокомментировал решение Киева не открывать выборные участки в РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва видит за решением Киева не открывать избирательные участки в РФ стремление искусственно повлиять на итог выборов в пользу действующей власти на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы относимся к этому негативно… И видим за этим, за решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России, видим за этим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти", — сказал Лавров на пресс— конференции в Москве со своим германским коллегой.
Министр считает, что "лишать миллионы украинцев права голосовать, украинцев, которые живут и работают в России, это нарушение всех норм, которые применяются и должны применяться в рамках ОБСЕ, в том числе и в продвижении свободных демократических выборов".
Комментируя заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о якобы отсутствии должных условий безопасности, Лавров указал, что такие утверждения не выдерживают никакой критики. "У нас проходит регулярно огромное количество международных мероприятий. Чемпионат мира, который посетили сотни тысяч иностранцев, включая многих украинцев — ни единого случая, который говорил бы об отсутствии условий безопасности в каких-либо ситуациях, я не припомню, никаких жалоб не поступало", — заметил министр.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. При этом по ходатайству МИД Украины ЦИК принял решение, что четыре избирательных участка в России работать не будут потому что на них якобы невозможно проконтролировать прозрачное и честное голосование.
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Комментарии1
Политика , Павел Климкин , Петр Порошенко , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , Центризбирком России , Москва
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