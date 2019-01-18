Путин поддержал переименование Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о введении должности первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, который будет отвечать за Арктическую зону, а также о переименования всего министерства.

На встрече с главой государства в Кремле премьер-министр Дмитрий Медведев предложил дополнить компетенцию Минвостокразвития, «может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики», передает ТАСС

«То есть Вы считаете — я знаю, что такие предложения тоже были — нецелесообразным создание отдельного федерального органа?» — уточнил Путин.

Глава кабмина сказал, что необходимо экономить управленческие и финансовые ресурсы. «Но самое главное, что Министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону», — заявил Медведев, отметив, что соответствующие вопросы можно будет решать напрямую из правительства.

«Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону», — сказал глава кабмина.

«Согласен», — резюмировал Путин.

Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.