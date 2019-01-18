Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится замминистра по делам Арктики 

ТВ Центр + ещё 17 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Владимир Путин обсудил развитие Арктики с Дмитрием Медведевым
Развитие Арктики обсудил в пятницу Владимир Путин. Он принял в Кремле председателя правительства. Дмитрий Медведев подчеркнул, что арктические территории нашей страны обладают высоким ресурсным потенциалом.
Там создаются новые порты и энергетические мощности. В этих районах работает достаточно много россиян. Для них строится комфортное жильё. Однако в стране нет ведомства, которое координирует работу по развитию арктической зоны. Правительство предлагает включить этот вопрос в компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока. Возможно, скорректировав его название. Об этом сообщает "ТВ Центр".
"Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы", — сказал Медведев.
"То есть Вы считаете — я знаю, что такие предложения тоже были — нецелесообразным создание отдельного федерального органа?" — спросил Путин.
"Я бы исходил из того, Владимир Владимирович, что нужно экономить управленческие ресурсы и, естественно, финансовые ресурсы. Но самое главное, что Министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать", — ответил премьер.
"И внимание сосредоточить на этих проблемах, имея в виду важность этого региона", — указал президент.
"Абсолютно верно. Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону", — предложил председатель правительства. Путин с ним согласился.
ТВ Центр: последние новости
Россия потребовала от Японии признать поражение "Мы были вдвоем, и он играл на пианино": как президент Сербии погостил дома у Путина "Кровь стынет": Песков рассказал, как ругается Путин
Комментарии5
Политика , Экономика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о провокациях Москвы20
Названа предварительная версия столкновения Су-3472
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками23
В СБУ прокомментировали приезд Собчак в Киев29
«Настю Рыбку задержали из-за гостайны»18
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
01:49
Найден второй летчик разбившегося Су-34
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение