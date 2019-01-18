Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков прокомментировал планы США по противоракетной обороне 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал планы Вашингтона расширить свою противоракетную оборону (ПРО), уличив американского президента в "подыгрывании мифу" о неуязвимости США и отметив при этом, что данный проект вряд ли будет реализован на практике.
"Трамп вслед за Бушем-младшим и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остаётся мифом", — написал Пушков.
По его словам, в разработку и установку новейших систем ПРО уже вложены гигантские финансовые средства, что на руку американскому военно-промышленному комплексу.
"Поэтому программа будет осуществляться, даже если неуязвимость США так и останется недостижимой целью", — констатировал сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию противоракетной обороны страны. В документе анализируются существующие и перспективные угрозы и закладываются основные направления развития системы в соответствии с действующими стратегиями США в сфере обороны и ядерных сил.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии
Политика , Алексей Пушков , Джордж Буш , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два Су-34 столкнулись в воздухе51
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске850
У Зеленского нашли три компании в России138
Мэр Саратова «наказал» водителя маршрутки41
Арбенина экстренно госпитализирована3
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:49
Арбенина экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
10:28
Вертолет морской пехоты США преследуют неприятности
Оружие Армия
00:28
Врачи скорой ели, пока мужчина был в обмороке
Общество Происшествия
01:00
США отказались от участия в Давосе
В мире США
05:22
Вынесли на руках: Задержание Насти Рыбки попало на видео
Происшествия СНГ
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение