Пушков прокомментировал планы США по противоракетной обороне

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал планы Вашингтона расширить свою противоракетную оборону (ПРО), уличив американского президента в "подыгрывании мифу" о неуязвимости США и отметив при этом, что данный проект вряд ли будет реализован на практике.

"Трамп вслед за Бушем-младшим и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остаётся мифом", — написал Пушков.

По его словам, в разработку и установку новейших систем ПРО уже вложены гигантские финансовые средства, что на руку американскому военно-промышленному комплексу.

"Поэтому программа будет осуществляться, даже если неуязвимость США так и останется недостижимой целью", — констатировал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию противоракетной обороны страны. В документе анализируются существующие и перспективные угрозы и закладываются основные направления развития системы в соответствии с действующими стратегиями США в сфере обороны и ядерных сил.