Медведев отметил позитивную роль введенных против России санкций

Введённые против России санкции сыграли позитивную роль и стали причиной роста рынка сельскохозяйственной техники в стране, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Объективности ради надо признать, что рост рынка все-таки связан с увеличением сельхозпроизводства. А сельхозпроизводство увеличилось все-таки потому, что мы перестали покупать (сельскохозяйственную. — Прим. ред.) продукцию. Это нормально абсолютно и, в конечном счете, для всех хорошо. Кто-то что-то потерял, но кто-то и приобрёл. Вы-то в данном случае точно приобрели", — сказал Медведев во время посещения завода сельскохозяйственной техники "Клаас".

Сборочное производство сельхозтехники "Клаас" было запущено в Краснодаре в 2003 году, в 2015 году в эксплуатацию была введена вторая очередь завода. Сейчас на предприятии производится восемь моделей зерноуборочных комбайнов, четыре вида зерновых жаток, а также восемь моделей тракторов.

После осмотра Медведев заявил, что впечатлён уровнем того, как развилось производство. В ответ представители завода признались, что сами не ожидали таких темпов роста производства.

"Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", — сказал Медведев.

Глава правительства поднялся в кабину комбайна, который использует в работе самые последние достижения компьютерных технологий, а для точности позиционирования оснащается навигационными системами.

"Кабина, конечно, как космический корабль. Обзор великолепный. Я уж не говорю о том, что кондиционирование хорошее, комбайнер не страдает, потом не обливается. В прежних комбайнах, особенно советского ещё производства, там только лечь и умереть — это страшный труд", — заметил Медведев.

После ознакомления с циклом производства завода премьер осмотрел выставку моделей сельхозтехники разных производителей, представленных на рынке. Экспозиция была организована прямо во дворе производства, и ему рассказали о возможностях самых современных машин как отечественных марок, так и локализованных моделей.

Медведев подчеркнул необходимость здоровой конкуренции на рынке сельхозмашиностроения.