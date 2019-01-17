Глава ДНР вместе с делегацией прибыл в Крым

«Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вместе с делегацией прибыл в Крым», — сказал Козенко.

По его словам, 18 января на полуостров также прибудет председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.

Ранее сообщалось, что делегации самопровозглашённых ДНР и ЛНР посетят Крым с официальным визитом.