Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин находится в Крыму с официальным визитом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы России от Крыма Андрея Козенко.
«Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вместе с делегацией прибыл в Крым», — сказал Козенко.
По его словам, 18 января на полуостров также прибудет председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.
Ранее сообщалось, что делегации самопровозглашённых ДНР и ЛНР посетят Крым с официальным визитом.