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Глава ДНР вместе с делегацией прибыл в Крым 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин находится в Крыму с официальным визитом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы России от Крыма Андрея Козенко.
«Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вместе с делегацией прибыл в Крым», — сказал Козенко.
По его словам, 18 января на полуостров также прибудет председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.
Ранее сообщалось, что делегации самопровозглашённых ДНР и ЛНР посетят Крым с официальным визитом.
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Политика , Андрей Козенко , Денис Пушилин , РИА Новости , Республика Крым
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