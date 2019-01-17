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Путин наградил Вучича орденом Александра Невского 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин вручил своему сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.
Как передает телеканал "Россия 24", в ходе торжественной церемонии Путин подчеркнул, что искренне рад вручить Вучичу высокую государственную награду за большой личный вклад в расширение сотрудничества с Россией.
Президент РФ подчеркнул, что Вучич известен как активный сторонник тесных и тёплых отношений между Москвой и Белградом и во многом благодаря его личным усилиям отношения между Россией и Сербией не подвержены международной политической конъюнктуре и успешно развиваются.
17 января Путин прибыл в столицу Сербии с однодневным визитом по приглашению президента этой страны.
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Политика , Александр Невский , Владимир Путин
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