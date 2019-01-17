Путин наградил Вучича орденом Александра Невского

Как передает телеканал "Россия 24", в ходе торжественной церемонии Путин подчеркнул, что искренне рад вручить Вучичу высокую государственную награду за большой личный вклад в расширение сотрудничества с Россией.

Президент РФ подчеркнул, что Вучич известен как активный сторонник тесных и тёплых отношений между Москвой и Белградом и во многом благодаря его личным усилиям отношения между Россией и Сербией не подвержены международной политической конъюнктуре и успешно развиваются.

17 января Путин прибыл в столицу Сербии с однодневным визитом по приглашению президента этой страны.