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Путина снова подарили щенка 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич подарил президенту России Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передает РИА «Новости».
Порода названа в честь горного массива Шар-Планин на юге Косово и Метохии. Там эти собаки используются в качестве пастухов, охраняя стада овец от волков и медведей.
Взрослые шарпланинские овчарки весят до 40 кг, отличаются бесстрашием и устойчивостью к холоду.
Отмечается, что у подаренного Путину щенка «очень серьезная родословная».
Напомним, в октябре 2018 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка породы алабай по кличке Верный, а в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами подарил российскому лидеру щенка акита-ину по кличке Юмэ.
Политика , Гурбангулы Бердымухамедов , Владимир Путин , РИА Новости , Сербия
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