Путина снова подарили щенка

Порода названа в честь горного массива Шар-Планин на юге Косово и Метохии. Там эти собаки используются в качестве пастухов, охраняя стада овец от волков и медведей.

Взрослые шарпланинские овчарки весят до 40 кг, отличаются бесстрашием и устойчивостью к холоду.

Отмечается, что у подаренного Путину щенка «очень серьезная родословная».