Путин дал поручение кабмину по взаимодействию чиновников и НКО

ТАСС. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» разработать специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, сообщает

Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2019 года.

В ходе заседания Госсовета Владимир Путин обратился к участникам с предложением помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.

Программа будет рассчитана на добровольцев, организаторов добровольчества, сотрудников и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и органов государственной власти.