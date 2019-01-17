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Путин дал поручение кабмину по взаимодействию чиновников и НКО 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» разработать специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.
Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2019 года.
В ходе заседания Госсовета Владимир Путин обратился к участникам с предложением помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.
Программа будет рассчитана на добровольцев, организаторов добровольчества, сотрудников и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и органов государственной власти.
После заседания Госсовета генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что комплекс обучающих и просветительских программ будет включен в программы образовательных и научных организаций и ориентированы на профессии, связанные с работой с людьми.
Комментарии
Политика , Алексей Комиссаров , Владимир Путин , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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