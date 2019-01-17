Путин поблагодарил жителей Сербии за теплый прием

Глава российского государства в четверг прибыл в Белград. В течение дня лидеры двух стран проведут переговоры в узком, затем в расширенном составе делегаций. Ожидается подписание более 20 двусторонних документов, охватывающих области внешней политики, энергетики, промышленной кооперации, железнодорожной инфраструктуры, социальной защиты, образования, цифровых технологий, инноваций, исследований космического пространства.

"Я благодарю вас за добрые слова и приглашение. Мы с вами в постоянном контакте находимся — недавно встречались в России, я помню свой визит в Сербию. Хочу поблагодарить жителей Белграда и весь братский сербский народ за такой теплый прием. Это видно прямо по лицам людей на улицах города", — заявил Путин на переговорах с президентом республики Александром Вучичем.

Прямо из аэропорта президенты отправились на мемориальное кладбище, где почтили память погибших во время Второй мировой войны советских и югославских солдат. Также их там встретили местные жители, которые тепло приветствовали Путина аплодисментами.

Российский лидер в начале переговоров отметил, что отношения двух государств имеют давние и глубокие корни, также, по его словам, очевидна духовная близость народов.