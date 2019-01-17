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Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Белграда. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Путин прокатил его на Аурусе», — сообщает журналист.
В рамках визита планируется подписание более 20 документов, в том числе в сфере энергетики и по линии военно-технического сотрудничества, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Стороны также обсудят перспективы развития двусторонних отношений. Кроме того, по данным газеты Blic, Вучич подарит Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки с родословной из семи поколений.
В июне прошлого года Владимир Путин после переговоров в Кремле показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайд аль-Нахайяну свой лимузин серии «Кортеж».
Проект «Кортеж» подразумевает создание автомобилей для перевозки первых лиц государства. Впервые автомобиль проекта — лимузин под названием «Сенат-лимузин» — Путин презентовал 7 мая 2018 года в день инаугурации.
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Политика , Юрий Ушаков , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Сербия
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