Захарова высказалась о похищении российских моряков

Российский МИД прокомментировал ситуацию с моряками, которых похитили пираты Гвинейском заливе и теперь требуют за них выкуп.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, министерства и посольства делают всё необходимое для разрешения данной ситуации, передаёт Nation News.