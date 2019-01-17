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Захарова высказалась о похищении российских моряков 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский МИД прокомментировал ситуацию с моряками, которых похитили пираты Гвинейском заливе и теперь требуют за них выкуп.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, министерства и посольства делают всё необходимое для разрешения данной ситуации, передаёт Nation News.
Как писал News.ru, ранее председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков сообщил, что пираты вышли на связь с судовладельцем. По его словам, захваченные россияне живы и содержатся в приемлемых условиях. В ближайшее время с захватчиками обсудят возможности вызволения, размер выкупа и страну, где те оставят российских моряков.
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