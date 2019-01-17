Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

А не сдать ли Кремль в аренду 

News.ru 3 часа назад
Фото: ПроВладимир/vk.com
Жириновец Владимир Сипягин, ставший совершенно неожиданно для многих губернатором Владимирской области, решился на революционный шаг. Вместо того, чтобы торжественно заселиться в местную губернаторскую резиденцию, представляющую из себя люксовый особняк со множеством спален, сауной и прочими необходимыми для власть предержащих атрибутами, Сипягин предложил превратить это строение в гостиницу для видных и состоятельных гостей города.
По предварительным расчетам, губернаторский дворец можно было бы сдавать заезжим звездам политики и бизнеса по ставке в 100 тысяч рублей в сутки. И это притом, что проживание в нем бывшей региональной правительницы обходилось местному бюджету в полмиллиона в месяц.
На первый взгляд, действительно прямое облегчение не самому жирному областному бюджету. При условии, конечно, что для сдачи резиденции будут постоянно находиться достойные арендаторы. Но значение такого шага, конечно, не в перспективах несметной прибыли. А в том, что резиденция может стать такой же владимирской достопримечательностью, как, например, знаменитые Золотые ворота.
Золотые ворота (г. Владимир) /// Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Понятно, что не с точки зрения туристической привлекательности. Речь идет о создании прецедента небывалой скромности для местных правителей. Ведь традиционно приход нового губернатора начинался с ремонтов разных резиденций, их переоборудования, а то и строительства новых. И такая традиция вообще существовала у нас при всех правителях, при всех режимах сверху донизу.
В исторические анекдоты вошли описания историй, как, например, супруги президентов, премьеров или тех же губернаторов требовали полностью все переделать, сломать облицовку из дорогого каррарского мрамора или поменять местами кухню и ванные комнаты. А рассказы о бесчисленных придирках Раисы Горбачевой к президентской резиденции в Фаросе явственно напоминают страницы из творений Зощенко.
Впрочем, и сейчас на все вопросы о стоимости содержания резиденций уже российских президентов чиновники отсылают к общему бюджету управления делами. Такие статьи у нас остаются государственной тайной.
Между тем, ещё несколько лет назад на самом верху высказывалась мысль о том, чтобы вывести из Кремля все государственные учреждения и окончательно превратить его в туристический заповедник. Не исключено, что и с приносящими солидный доход гостиницами.
Но благими пожеланиями у нас обычно выложены дороги в бюрократический тупик. Может, поэтому Сипягин создаст, пусть пока скромный, но прорывной для России прецедент. А там, глядишь, и министры поедут на работу не в лимузинах, а на велосипедах.
News.ru: последние новости
Президент Сербии приготовил для Путина щенка Нырышкин назвал «дело Скрипалей» грязной провокацией Жириновский предложил выйти из Совета Европы
Комментарии3
Политика , Статьи , Раиса Горбачева , Владимирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малоимущим предложили отключать свет ночью470
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»95
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»106
Украинцы переживают за здоровье Путина295
На пляже в ОАЭ нашли послание советских ученых
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика Другое
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение