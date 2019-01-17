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Киев использует предвыборную кампанию для нагнетания антироссийских настроений, заявили в МИД 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: FLICKR.COM/ADAM JONES
Президентская кампания, идущая на Украине, используется Киевом как очередной повод для нагнетания антироссийских настроений. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД, опубликованном в четверг.
В дипведомстве раскритиковали решение украинских властей закрыть избирательные участки в дипучреждениях в России якобы из-за возможной угрозы со стороны российских спецслужб.
«Такие заявления нелепы по своей сути и не выдерживают никакой критики», — заявили в МИД, отметив, что Москва способна обеспечить иностранным гражданам безопасное пребывание на российской территории.
«В реальности правящий киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что, отказывая таким гражданам в праве проголосовать, украинские власти признаются в неспособности решить проблемы страны.
Кроме того, предупредили в МИД, нынешняя избирательная кампания имеет шансы стать «наиболее грязной и скандальной» за всю историю современной Украины.
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Политика , МИД
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