Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложили не только не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но и поставить вопрос о выходе РФ из Совета Европы.
"Мы полностью поддерживаем решение не направлять делегацию на сессию ПАСЕ в 2019 году, но мы готовы пойти дальше, чтобы в перспективе поставить вопрос о выходе из состава Совета Европы", — заявил Жириновский, выступая в четверг на пленарном заседании. Он добавил, что ЛДПР "говорила об этом еще в прошлом веке". "Не надо платить за членские взносы, когда там такие регламентные нормы, которые мешают нормальной работе", — отметил лидер ЛДПР.
С таким же предложением выступил и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Возвращаться в ПАСЕ не надо. Надо в целом думать о том, чтобы выйти из этой организации. Нам надо отстаивать наши национальные интересы", — подчеркнул он в ходе дискуссии.
Госдума на заседании в четверг приняла проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию ПАСЕ в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы. Решение принято депутатами единогласно.