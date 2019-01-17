Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Китая назвал отношения Пекина и Москвы образцовыми 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Двусторонние отношения Китая и России служат образцом отношений между государствами. Об этом в четверг в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя высказывания главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
"Двусторонние отношения Китая и России служат образцом отношений между странами в международном сообществе. Для двух наших стран не существует предела в вопросах углубления дружбы и расширения сотрудничества", — заявила дипломат.
"Мы высоко ценим позитивные ремарки, сделанные Сергеем Лавровым по поводу китайско-российских отношений. Под стратегическим руководством председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [России Владимира] Путина в 2018 году китайско— российские отношения достигли значительного прогресса. Положительный результат достигнут во всех сферах", — подчеркнула Хуа Чуньин.
Она добавила, что в 2019 году будет отмечаться 70-я годовщина установления китайско-российских отношений.
"Последние семьдесят лет показали, что китайско-российские отношения в своем развитии достигли высокого уровня, что соответствует надеждам народов и стремлениям государств и служит совместным интересам стран региона и всего мира. Это [отношения Москвы и Пекина] является стратегической силой, поддерживающей глобальный мир и стабильность. Мы хотели бы получить новые возможности для совместной работы в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений", — отметила представитель китайского МИД.
"Китайско-российские отношения устойчивы к изменениям международного ландшафта и не будут меняться под давлением каких-либо внешних сил. Мы продолжим поддерживать тесное стратегическое взаимодействие, глобальный мир и стабильность", — резюмировала Хуа Чуньин.
Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года высоко оценил перспективы сотрудничества России и Китая. Он упомянул тесное политическое взаимодействие РФ и КНР: координацию подходов в международных делах, сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС, а также контакты в контексте развития связей и гармонизации процессов в евразийском экономическом пространстве и в рамках китайской концепции "Один пояс — один путь".
ТАСС: последние новости
Токио заявил протест Москве из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил СМИ: Вучич подарит Путину щенка югославской овчарки Нарышкин назвал отравление Скрипалей "грязной провокацией" Лондона
Комментарии
Политика , Цзиньпин Си , Сергей Лавров , МИД , ШОС , БРИКС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малоимущим предложили отключать свет ночью540
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»88
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»125
Украинцы переживают за здоровье Путина465
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика Другое
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение