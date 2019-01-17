МИД Китая назвал отношения Пекина и Москвы образцовыми

Двусторонние отношения Китая России служат образцом отношений между государствами. Об этом в четверг в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя высказывания главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова

"Двусторонние отношения Китая и России служат образцом отношений между странами в международном сообществе. Для двух наших стран не существует предела в вопросах углубления дружбы и расширения сотрудничества", — заявила дипломат.

"Мы высоко ценим позитивные ремарки, сделанные Сергеем Лавровым по поводу китайско-российских отношений. Под стратегическим руководством председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [России Владимира] Путина в 2018 году китайско— российские отношения достигли значительного прогресса. Положительный результат достигнут во всех сферах", — подчеркнула Хуа Чуньин.

Она добавила, что в 2019 году будет отмечаться 70-я годовщина установления китайско-российских отношений.

"Последние семьдесят лет показали, что китайско-российские отношения в своем развитии достигли высокого уровня, что соответствует надеждам народов и стремлениям государств и служит совместным интересам стран региона и всего мира. Это [отношения Москвы и Пекина] является стратегической силой, поддерживающей глобальный мир и стабильность. Мы хотели бы получить новые возможности для совместной работы в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений", — отметила представитель китайского МИД.

"Китайско-российские отношения устойчивы к изменениям международного ландшафта и не будут меняться под давлением каких-либо внешних сил. Мы продолжим поддерживать тесное стратегическое взаимодействие, глобальный мир и стабильность", — резюмировала Хуа Чуньин.