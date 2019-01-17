Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ

Госдума отказалась отправлять делегацию в ПАСЕ

Госдума 17 января одобрила проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в документе также говорится об отказе от выплаты взноса в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты решили попросить правительство не перечислять взнос в 2019 году.

В тексте заявления Госдумы сказано, что депутаты не видят оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов.

Отправление заявки на подтверждение полномочий российской делегации на 2019 год в Госдуме назвали нецелесообразным.

«Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», — подчеркнули депутаты.

Они заявили, что Россия приостановила взаимодействие с Советом Европы по парламентской линии из-за «затяжной антироссийской кампании». В Госдуме заявили, что более половины состава судей ЕСПЧ были избраны ПАСЕ без участия России, что ставит под вопрос легитимность решений суда в отношении страны.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Совет Федерации.

Российская делегация с 2014 года не участвует в работе ПАСЕ. Весной 2014-го Россию лишили права голоса в ПАСЕ после присоединения Крыма. При этом у страны оставалось право присутствия на заседаниях.

Летом 2017 года страна сократила на 11 миллионов евро свой взнос в Совет Европы. В октябре 2018-го Россия потребовала внести в регламент ПАСЕ поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.

Девятого января 2019 года в Госдуму поступило письмо от генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением направить делегацию РФ на зимнюю сессию ассамблеи, которая начинается 21 января.