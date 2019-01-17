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Госдума отказалась отправлять делегацию в ПАСЕ 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Госдума 17 января одобрила проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в документе также говорится об отказе от выплаты взноса в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты решили попросить правительство не перечислять взнос в 2019 году.
В тексте заявления Госдумы сказано, что депутаты не видят оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов.
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Европы
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