Путин и Вучич обсудят сотрудничество на Земле и в космосе

В ходе визита президента России Владимира Путина Сербию планируется подписание более двух десятков двусторонних документов. Они предусматривают сотрудничество двух стран в самых различных областях, в том числе в исследовании космоса.

Речь идет о межгосударственных договорах и коммерческих соглашениях, касающихся внешней политики, развития железнодорожной инфраструктуры, энергетики, образования, инноваций, социальной защиты и других сфер взаимодействия, сообщает телеканал «Царьград»

Ранее News.ru писал о том, что визит Путина в Белград начнется с возложения венков к Мемориалу освободителям города и памятнику советским воинам. Кроме того, в программе поездки запланированы встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Мирославом Додиком и сербским патриархом Иринеем.