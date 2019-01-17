Портрет Тулеева убрали с доски почета в Кемерово

Представитель мэрии сообщил «Интерфаксу» , что портрет сняли для устранения выявленных недостатков. При этом сроки возвращения портрета на место не уточняются.

В четверг в соцсетях появились фотографии с улицы Дзержинского, где находится стела с изображениями почетных горожан Кемерово. Портрета экс-главы региона там не оказалось.

Напомним, после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который в марте 2018 года унес жизни 60 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял прошение.

В начале апреля Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Тулеева спикером регионального парламента, а в сентябре он стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.