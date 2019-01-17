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Портрет Тулеева убрали с доски почета в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Изображение бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева убрали со стелы с портретами почетных жителей Кемерово из-за выявленных дефектов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Представитель мэрии сообщил «Интерфаксу», что портрет сняли для устранения выявленных недостатков. При этом сроки возвращения портрета на место не уточняются.
В четверг в соцсетях появились фотографии с улицы Дзержинского, где находится стела с изображениями почетных горожан Кемерово. Портрета экс-главы региона там не оказалось.
Напомним, после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который в марте 2018 года унес жизни 60 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял прошение.
В начале апреля Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Тулеева спикером регионального парламента, а в сентябре он стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
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Комментарии
Политика , Аман Тулеев , Владимир Путин , Интерфакс , Кемерово , Кемеровская Область
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