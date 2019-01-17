Действия российских пограничников у Курил возмутили Японию

Япония заявила протест России из-за проверки российскими пограничниками японских рыбаков в районе южных Курильских островов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По данным МИД Японии, 7 января сотрудники российской погранслужбы задержали рыболовный траулер «Касугамару-18», указав на нарушения порядка рыболовного промысла. Для выяснения обстоятельств они сопроводили судно в порт на острове Кунашир, а затем отпустили.

«Мы считаем неприемлемыми действия российской стороны», — заявили в японском ведомстве. По их данным, траулер соблюдал двустороннее Соглашение по рыболовству у южных Курил от 1998 года.

В ноте протеста, направленной в МИД РФ через посольство Японии в России, японцы ссылаются также на свою позицию по четырем островам, суверенитет над которыми оспаривает Токио у Москвы.

Ранее стало известно, что переговоры о заключении мира между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января в Москве.

Власти Японии не признают острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи российской территорией. Согласно позиции Москвы, основания для того, чтобы обсуждать «возвращение» островов, отсутствуют. Это разногласие является препятствием для заключения мирного договора между странами. Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.